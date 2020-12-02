16:50 (мск), источник: Известия
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил
«Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал Путин на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны России.
Кроме того, российский лидер отметил, что начать масштабную вакцинацию в стране позволяет производство вакцины, которое в ближайшие дни достигнет объема в 2 млн доз.
В свою очередь Голикова отметила, что вакцина будет бесплатной и на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.
«Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре», — добавила Голикова.
Путин также заявил, что Россия в последние месяцы наращивает возможности системы здравоохранения на фоне распространения коронавируса.
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