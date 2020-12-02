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16:50 (мск), источник: Известия

Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от коронавируса на следующей неделе.

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Источник: РИА "Новости"

«Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал Путин на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны России.

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Кроме того, российский лидер отметил, что начать масштабную вакцинацию в стране позволяет производство вакцины, которое в ближайшие дни достигнет объема в 2 млн доз.

В свою очередь Голикова отметила, что вакцина будет бесплатной и на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.

«Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре», — добавила Голикова.

Путин также заявил, что Россия в последние месяцы наращивает возможности системы здравоохранения на фоне распространения коронавируса.

В частности, он «на отлично» оценил работу военных специалистов по строительству многофункциональных центров для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что при распределении вакцин от коронавируса в приоритете будет обеспечение ими российских граждан.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова 24 ноября заявила, что для остановки пандемии коронавируса необходимо привить от COVID-19 порядка 75% населения.

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