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18:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил зампреду ВПК Куликову возглавить «Роснано» вместо Чубайса

Президент России Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» Сергею Куликову — первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии. С 2008 года пост главы «Роснано» занимает Анатолий Чубайс.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития “Роснано”. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», — сказал Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»).

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С 2015 года Сергей Куликов занимал пост индустриального директора радиоэлектронного кластера «Ростеха». В 2013—2016 годах работал исполнительным директором госкорпорации. Заместитель руководителя аппарата и помощник гендиректора «Ростехнологий» Сергея Чемезова с 2008 года. В 2018 году стал заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

Ранее о возможном уходе Анатолия Чубайса из «Роснано» писал РБК. Сообщалось, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой». Сам он это не подтвердил. Позднее издание сообщило, что на должность главы «Роснано» могут назначить Сергея Куликова.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство начинает оптимизацию институтов развития. В рамках этой реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ. РФ.

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18:43 (мск)© Ньюстюб
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