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21:15 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне уверены, что в силах сдерживать КНДР

При этом председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли не исключает возможных провокаций от Пхеньяна.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти США не исключают возможных провокаций со стороны Пхеньяна в будущем, однако уверены в способности Соединенных Штатов и их союзников в регионе сдерживать КНДР. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

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«Я думаю, что союз между США и Южной Кореей очень прочен. У нас в Южной Корее 28,5 тыс. военнослужащих с очень значительными возможностями, и корейские ВС [также] очень значительны. Так что я весьма уверен в военном потенциале для сдерживания любых провокаций или атак со стороны КНДР», — сказал Милли на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Как отметил Милли, КНДР «усовершенствовала свои возможности» в плане ядерного оружия и средств его доставки. «Однако потенциал для сдерживания [КНДР] также очень значителен, [речь] не только о Южной Корее, но и о Японии и, что еще более важно, США», — продолжил Милли.

«Ожидаю ли я провокаций от КНДР в какой-то момент в будущем? Это очень возможно. Но я думаю, что у нас достаточно бдительности. Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией, как мы всегда делаем относительно КНДР. И у нас есть надлежащие военные возможности, чтобы справиться со всем, что может возникнуть на нашем пути», — подытожил Милли.

В декабре прошлого года в Пхеньяне состоялся пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), по итогам которого лидер народной республики Ким Чен Ын заявил, что КНДР в скором времени продемонстрирует новое стратегическое оружие, а также продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Тогда же Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР более не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжающимися военными учениями Вооруженных сил США на Корейском полуострове.

10 октября на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания ТПК, КНДР показала ряд новых образцов вооружения, включая новую межконтинентальную баллистическую ракету и ракету «Пуккыксон-4А», которая, по мнению южнокорейских экспертов, может запускаться с подводных лодок.

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