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21:34 (мск), источник: RNS

Украина захотела больше учений НАТО на своей территории

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания НАТО на уровне министров иностранных дел попросил Альянс проводить больше совместных учений на украинской территории, передает «Европейская правда».

Источник: Reuters

«Я сказал коллегам, что Украина хочет больше взаимодействий с Альянсом. В частности, мы хотим больше натовских учений на территории Украины», — сказал Кулеба по итогам заседания в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам министра, НАТО будет больше участвовать в обеспечении безопасности в черноморском регионе, Альянс будет больше взаимодействовать с Украиной и Грузией по этим вопросам.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью «Европейской правде» сказал, что препятствием для вступления Украины в НАТО является не только конфликт в Донбассе, но и присоединение Крыма к России.

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