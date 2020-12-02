Украина захотела больше учений НАТО на своей территории

«Я сказал коллегам, что Украина хочет больше взаимодействий с Альянсом. В частности, мы хотим больше натовских учений на территории Украины», — сказал Кулеба по итогам заседания в видеообращении, опубликованном в Facebook.
По словам министра, НАТО будет больше участвовать в обеспечении безопасности в черноморском регионе, Альянс будет больше взаимодействовать с Украиной и Грузией по этим вопросам.
Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью «Европейской правде» сказал, что препятствием для вступления Украины в НАТО является не только конфликт в Донбассе, но и присоединение Крыма к России.