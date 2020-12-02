Санду обвинила Додона в попытках «узурпировать» власть

Ранее господин Додон, срок полномочий которого на посту президента истекает 23 декабря, заявил о намерении оспорить в суде результаты выборов.
«Режим Додона пытается украсть наши голоса. Сегодня в парламенте был зарегистрирован законопроект о выводе Службы информации и безопасности — это давление на демократию, это попытка узурпации власти, поскольку речь идет о том, что некоторые ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением», — сказала госпожа Санду журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Законопроект о выводе главной разведслужбы страны из-под контроля президента был внесен на рассмотрение парламента Партией социалистов, неформальным лидером которой является Игорь Додон. Документ предусматривает лишение главы государства возможности управлять этой службой и передает контроль над ней парламенту.
Второй тур выборов президента Молдавии прошел 15 ноября. По итогам голосования победу в них одержала кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов, возглавляющий страну с 2016 года Игорь Додон набрал 42,25%.