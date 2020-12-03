Посол России в США заявил об открытости к переговорам по СНВ-3

Он отметил, что продолжает по этому поводу держать связь с администрацией действующего президента США Дональда Трампа — в частности, со спецпредставителем по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
Время на продление СНВ-3 еще есть, однако переговоры проводить трудно, сказал господин Антонов. «Невозможно решать эту проблему онлайн, и невозможно видеться только один или два раза в месяц — над проблемой нужно работать 24 часа в сутки», — отметил он Антонов во время семинара Института Брукингса.
Он заявил, что американские партнеры хотят участия Китая в утверждении условий СНВ-3, но Китай при этом не готов к партнерству на переговорах. По словам российского посла, было бы разумным со стороны России и США подписать продление СНВ-3, а затем «сесть вместе и определить, что мы хотим прописать в договоре».
Господин Антонов отметил, что хотел бы увидеть встречу глав МИД и Минобороны РФ в Вашингтоне, чтобы те восстановили формат связи «два плюс два». Он перечислил пять направлений, по которым Россия была бы готова к сотрудничеству с США: стратегическую стабильность, нераспространение оружия массового уничтожения, космос, борьбу с терроризмом и борьбу с COVID-19.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не видит понимание того, как можно договориться с администрацией господина Трампа о контроле за вооружением. Он отметил, что не знает, какие установки будут у следующей администрации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Джо Байден, которого ведущие СМИ называют избранным президентом США, понимает необходимость продления СНВ-3.