Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от COVID-19

09:45 (мск), источник: Известия
«Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных
Отчетность о выполнении поручений Минздрав и Роспотребнадзор должны будут представлять в правительство на регулярной основе.
В соответствии с пояснительной запиской, губернаторам регионов необходимо продолжить работу по обеспечению медпомощи и лекарствами зараженных коронавирусной инфекцией, проходящим лечение дома. Кроме того, на глав регионов возлагается ответственность за принимаемые
Накануне президент России Владимир Путин поручил
В свою очередь, Голикова заявила, что вакцина будет бесплатной, а сделать прививку можно будет на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.
Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.
О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».