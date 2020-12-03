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09:45 (мск), источник: Известия

Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг поручил до 8 декабря утвердить временные правила по доставке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованном 3 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

«Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения — 8 декабря», — говорится в сообщении.

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Отчетность о выполнении поручений Минздрав и Роспотребнадзор должны будут представлять в правительство на регулярной основе.

В соответствии с пояснительной запиской, губернаторам регионов необходимо продолжить работу по обеспечению медпомощи и лекарствами зараженных коронавирусной инфекцией, проходящим лечение дома. Кроме того, на глав регионов возлагается ответственность за принимаемые санитарно-эпидемиологические меры.

Накануне президент России Владимир Путин поручил вице-президенту страны Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

Российский лидер отметил, что начать масштабную вакцинацию в стране позволяет производство вакцины, которое в ближайшие дни достигнет объема в 2 млн доз.
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В свою очередь, Голикова заявила, что вакцина будет бесплатной, а сделать прививку можно будет на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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