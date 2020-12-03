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11:18 (мск), источник: ТАСС

Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что России объявлена юридическая война.

Источник: РИА "Новости"

«Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос о защите прав за рубежом.

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Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ более $50 млрд. Российская Федерация данное решение обжаловала.

Чуйченко пояснил, что суть позиции России состоит в том, что арбитраж не вправе был рассматривать дело в отношении РФ, потому что договор энергетической хартии, несмотря на то, что он находился в режиме временного применения, не был ратифицирован.

«И юрисдикционные последствия могут быть применены только при его ратификации. Только российский парламент мог согласиться и вынести решение в виде ратификации, согласиться с тем, что в случае нарушения Россией каких-либо обязательств [это] должен расследовать арбитраж», — отметил министр.

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