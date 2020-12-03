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12:28 (мск), источник: РБК

Минюст предложил убрать из городов все СИЗО и колонии

Минюст разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия-24». Это может затруднить возможность встреч с арестантами и повлиять на соблюдение их прав, считают в Московской Хельсинской группе.

Источник: AP 2020

«У нас большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, по изменению формата работы… Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населенных пунктов эти учреждения», — рассказал министр юстиции (цитата по ТАСС).

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Вынесение учреждений Федеральной службы исполнения наказаний за пределы городов вызовет затруднения для функционирования самих объектов и повлияет на реализацию прав людей, находящихся в изоляторах, считает доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский.

По его словам, возможность встретиться с людьми, сидящими в изоляторах, у адвокатов и родственников усложнится. Эксперт отметил, что перенесение учреждений за пределы городов сейчас не самая актуальная задача для реализации функций ФСИН и защиты прав граждан.

«Исходя из нынешней ситуации, это вообще затруднит все: затруднит доставку продовольствия, корреспонденции, доставку всего в изоляторы. Это сулит, судя по всему, серьезнейшие осложнения в реализации прав людей, которые в изоляторах. Вот что такое в суд попасть из изолятора? Это многочасовая езда, если летом, то вы там просто помираете от жары и духоты, если зима, вы там околеваете от холода. А вот если за городом, сколько часов потребуется? Какая-то мука будет. Я не очень понимаю логику. Если вредные производства надо выносить за пределы города — это мне понятно. А вот изоляторы, я логику не понимаю», — заявил РБК Шаблинский.

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«Я таким узким специалистов в этой области не являюсь, просто это больших денег будет стоит, но вынос мест лишения свободы, на мой взгляд, это нормально, они городов не украшают. Территория у нас большая, ничего плохого я в этом не вижу. Если это будет далеко за пределами городов, куда-то в пустынную степь, за 500 км — это конечно будет ужасно. Если просто вынести за пределы городов, чтобы не очень далеко было ехать, тогда на мой взгляд, нормально», — сообщил РБК член СПЧ Николай Сванидзе.

Только в пределах Москвы функционируют семь следственных изоляторов ФСИН, наиболее известные из них — «Матросская тишина», «Бутырка», «Лефортово».

Колонии и СИЗО планируют вывести из российских городов
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12:44 (мск)© Ньюстюб
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