В Кремле считают, что у «Роснано» много важных достижений

Отвечая на вопрос об оценке работы Чубайса во главе компании, Песков напомнил, что президент на встрече с новым руководителем назвал Роснано очень важной структурой.
«И давайте не забывать, что именно Чубайс стоял у истоков этой компании», — добавил представитель Кремля.
Он также рассказал, что в «Роснано» как и в других компаниях, есть проблемы — не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений.
«Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку “Роснано” осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, “выстреливают”. Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений», — сказал он.