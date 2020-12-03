14:56 (мск), источник: РИА Новости
Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Легендарный советский
Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя
«На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей
Вильям Фишер (1903−1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США.
Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.
Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником.
Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского
Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых
Открывшаяся в Доме РИО выставка «Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…» — это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда «История Отечества» и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.