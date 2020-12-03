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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Легендарный советский разведчик-нелегал Рудольф Абель (настоящие имя и фамилия — Вильям Фишер), работая после Второй мировой войны в США, успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР — об этом впервые рассказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Источник: РИА "Новости"

Вековая история отечественной внешней разведки написана несколькими поколениями ее сотрудников, особое место среди которых занимает имя Фишера-Абеля, сказал Нарышкин, выступая в четверг в Доме Российского исторического общества на открытии выставки, посвященной этому прославленному разведчику.

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«На его долю выпала тяжелейшая миссия создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще», — отметил Нарышкин. Ранее официально о конкретных результатах работы Фишера по США не сообщалось.

Вильям Фишер (1903−1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США.

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Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы.

Долгое время заключенный добивался разрешения на переписку с родными. Она началась в декабре 1958 года и продолжалась с перерывом вплоть до освобождения Фишера. Всего адресатам — жене и дочери — было отправлено чуть больше 50 писем, написанных на английском языке. Их адресатами были также и коллеги разведчика, которым он намеками давал понять, что и впредь не намерен идти на сотрудничество с противником.

Именно письма дали возможность организовать и координировать работу, которая позволила вызволить из тюрьмы их автора. В 1962 году Вильяма Фишера обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией СССР.

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Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов. Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре на территории штаб-квартиры СВР.

Открывшаяся в Доме РИО выставка «Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе…» — это строчка из одного из писем разведчика жене Елене из американских застенков. В состав экспозиции вошли также личные вещи Вильяма Фишера, документы, его живописные и графические работы, а также фотографии. Выставка подготовлена Российским историческим обществом, Службой внешней разведки РФ, Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда «История Отечества» и приурочена к столетию СВР, которое будет отмечаться 20 декабря нынешнего года.

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