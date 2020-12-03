Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
10Прощание с Арменом Джигарханяном
23Скончался Диего Марадона
13:57 (мск), источник: РИА Новости

Азербайджан заявил о 2783 погибших в ходе эскалации в Карабахе

БАКУ, 3 дек — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о 2783 погибших военнослужащих в ходе осенней эскалации в Карабахе, свыше 100 военных считаются пропавшими без вести.

Источник: РИА Новости

«В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны», — сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.

Читайте также
Что такое миротворческая операция под эгидой России

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

Алиев высоко оценил действия Москвы в Карабахе
Во время загрузки произошла ошибка.
22 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь
Правительство утвердило отставку Чубайса с поста главы «Роснано»
Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке
Глава Минюста заявил об объявлении юридической войны России
Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева подал миллионный иск
Грязная сверху донизу: почему не удается очистить Волгу
В магазине Сургута заметили оленя, «выбирающего» подарки (видео)
У Туктамышевой обнаружен коронавирус
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Леди
Наташа Королева в меховой накидке взволновала фанатов Артистка выбирает наряд к Новому году
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь