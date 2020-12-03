Азербайджан заявил о 2783 погибших в ходе эскалации в Карабахе

«В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Свыше 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Предпринимаются меры для установления их местонахождения и передаче семьям. В настоящее время 1245 военнослужащих получают лечение в медицинских учреждениях страны», — сообщается в релизе азербайджанского военного ведомства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.