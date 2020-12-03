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15:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвал отставку Чубайса естественной ротацией

Увольнение Анатолия Чубайса с поста главы компании «Роснано» является естественным ротационным процессом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отсутствие Чубайса при представлении нового главы «Роснано» не означает, что президент не поддерживает с ним контактов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Накануне Владимир Путин предложил назначить главой компании первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова, Анатолий Чубайс занимал этот пост с 2008 года.

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«Анатолий Борисович достаточно давно возглавляет “Роснано”, он создавал “Роснано”. Здесь скорее речь идет о естественном ротационном процессе», — сказал Песков во время пресс-колла. При этом он затруднился ответить на вопрос о дальнейших карьерных планах Чубайса. «Ничего не могу сказать, не располагаю такой информацией», — ответил пресс-секретарь.

Он также уточнил, что у президента не было планов встречаться с Чубайсом, но это не означает отсутствие контактов по телефону. «Не было в графике, не было таких планов. Не то чтобы кто-то отказался от встречи, просто таких планов не было», — пояснил он. Дмитрий Песков также уточнил, что отсутствие Анатолия Чубайса при представлении нового главы «Роснано» не означает, что Владимир Путин не поддерживает с ним контактов.

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Песков: смена главы Роснано — естественный процесс
Руководство «Роснано» президент упоминал во вчерашней встрече. Не называл по фамилии — ну это скорее из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь отметил, что в «Роснано», как и в других компаниях, есть проблемы. «Вы знаете, что поскольку “Роснано” осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, “выстреливают”. Образуются определенные долги и так далее», — сказал Песков. По его словам, для такого вида деятельности это абсолютно нормально. Пресс-секретарь напомнил, что у компании «очень много важных достижений».

Ранее сегодня, 3 декабря, правительство утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления «Роснано» на пять лет. Анатолий Чубайс заявил, что это его последний день на посту главы «Роснано».

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