15:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль назвал отставку Чубайса естественной ротацией
Увольнение Анатолия Чубайса с поста главы компании «Роснано» является естественным ротационным процессом, заявил
Накануне Владимир Путин предложил назначить главой компании первого зампредседателя коллегии
«Анатолий Борисович достаточно давно возглавляет “Роснано”, он создавал “Роснано”. Здесь скорее речь идет о естественном ротационном процессе», — сказал Песков во время
Он также уточнил, что у президента не было планов встречаться с Чубайсом, но это не означает отсутствие контактов по телефону. «Не было в графике, не было таких планов. Не то чтобы
Руководство «Роснано» президент упоминал во вчерашней встрече. Не называл по фамилии — ну это скорее из теории конспирологии, на это не нужно обращать такого внимания.
Ранее сегодня, 3 декабря, правительство утвердило директиву об избрании Сергея Куликова на пост председателя правления «Роснано» на пять лет. Анатолий Чубайс заявил, что это его последний день на посту главы «Роснано».