Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 декабряБхопальская катастрофа, первое в мире СМС и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
16:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китай уже пытается влиять на команду Байдена, предупреждает контрразведка США

Китайская агентура наращивает усилия с целью обзавестись влиянием на будущую администрацию Джо Байдена. Об этом предупредил руководитель управления контрразведки офиса директора национальной разведки США Уильям Эванина.

Китай — крупнейший экспортер в мире и главный торговый партнер США | Источник: GETTY IMAGES

По его выражению, эта работа ведется «на стероидах» (то есть, усиленно). Китайцы внимательно изучают людей, близких к новой команде.

Новость
СМИ: Трамп в ближайшие недели примет жесткие меры в отношении Китая

Начальник управления национальной безопасности минюста Джон Демерс рассказал, что в общей сложности более тысячи людей, подозреваемых в шпионаже в пользу КНР, бежали из Америки.

В ходе организованной Институтом Аспена онлайн-дискуссии в среду Эванина сказал, что китайская разведка проявляла сугубый интерес к недавним президентским выборам, а также к ведущимся в США работам над вакцинами от коронавируса.

«Как мы и предвидели, налицо растущая переориентация китайских усилий на новую администрацию. Это зловредное влияние, плюс обычное дипломатическое влияние, нацелено не только на тех, кому предстоит работать в ней, но и на их окружение», — заявил он.

«Очень важно, чтобы новая администрация понимала, что такие попытки влиять существуют, распознавала их на вид и на вкус. Мы над этим работаем», — заметил он.

Во время избирательной кампании Джо Байден и Дональд Трамп взаимно обвиняли друг друга в подверженности китайскому влиянию.

Трамп указывал на связанные с Китаем коммерческие сделки сына соперника, Хантера Байдена, Байден-старший — на имевшийся у Трампа счет в китайском банке.

Джон Демерс сообщил, что летом нынешнего года ФБР выявило среди китайских ученых, работавших в американских лабораториях, несколько сот человек, скрывших при получении научных виз в США свою связь с китайской армией.

Новость
Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

«Пять или шесть человек были арестованы, но это лишь верхушка айсберга. Честно говоря, ни я, ни мои коллеги не догадывались, насколько он велик», — заявил Демерс.

По его словам, после того, как ФБР провело беседы с несколькими десятками человек, более тысячи китайских исследователей спешно уехали.

По мнению Демерса, только КНР располагает «ресурсами, возможностями и желанием» заниматься политическим и экономическим шпионажем «и прочей зловредной деятельностью» в таких масштабах.

Еще примерно у тысячи китайских ученых и студентов визы в сентябре были аннулированы по инициативе американской стороны.

Госдепартамент тогда заявил, что США приветствуют у себя китайских студентов, которые «не служат целям Компартии Китая по достижению военного господства».

Китайско-американские отношения сильно ухудшились при Дональде Трампе из-за  разногласий по поводу двусторонней торговли, прав человека в Гонконге и борьбы с пандемией Covid-19. | Источник: GETTY IMAGES

В июле Госдеп закрыл китайское консульство в Хьюстоне в качестве ответной меры за хищение Китаем интеллектуальной собственности.

Китай в ответ обвинил США в расовой дискриминации, но Джон Демерс отрицал, что к китайским студентам относятся предвзято по национальному принципу.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Эффективный менеджер или успешный аппаратчик? Эксперты о карьере Чубайса
Азербайджан впервые раскрыл потери в войне в Карабахе
Кремль назвал отставку Чубайса естественной ротацией
Доллар рухнул до двухлетнего минимума к мировым валютам
На Норильск обрушилась «черная пурга» (видео)
Австралия приняла закон о блокировании международных соглашений
Медведев заявил о перегрузке социальной системы из-за мигрантов
Пеле обратился к умершему Марадоне
Путин призвал реализовывать конституционные права инвалидов
Горячие темы на Авто
мы в рублёвой зоне. 445
хорошо мужикам 410
год быка 274
давждались!!!! 225
Новости партнеров
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Новости партнеров
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Жена эффектного Султана Сулеймана в реальной жизни (фото)
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь