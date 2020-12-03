Китай уже пытается влиять на команду Байдена, предупреждает контрразведка США
Китайская агентура наращивает усилия с целью обзавестись влиянием на будущую администрацию Джо Байдена. Об этом предупредил руководитель управления контрразведки офиса директора национальной разведки США Уильям Эванина.
Китай — крупнейший экспортер в мире и главный торговый партнер США | Источник:GETTY IMAGES
Начальник управления национальной безопасности минюста Джон Демерс рассказал, что в общей сложности более тысячи людей, подозреваемых в шпионаже в пользу КНР, бежали из Америки.
В ходе организованной Институтом Аспена онлайн-дискуссии в среду Эванина сказал, что китайская разведка проявляла сугубый интерес к недавним президентским выборам, а также к ведущимся в США работам над вакцинами от коронавируса.
«Как мы и предвидели, налицо растущая переориентация китайских усилий на новую администрацию. Это зловредное влияние, плюс обычное дипломатическое влияние, нацелено не только на тех, кому предстоит работать в ней, но и на их окружение», — заявил он.
«Очень важно, чтобы новая администрация понимала, что такие попытки влиять существуют, распознавала их на вид и на вкус. Мы над этим работаем», — заметил он.
Во время избирательной кампании Джо Байден и Дональд Трамп взаимно обвиняли друг друга в подверженности китайскому влиянию.
Трамп указывал на связанные с Китаем коммерческие сделки сына соперника, Хантера Байдена, Байден-старший — на имевшийся у Трампа счет в китайском банке.
Джон Демерс сообщил, что летом нынешнего года ФБР выявило среди китайских ученых, работавших в американских лабораториях, несколько сот человек, скрывших при получении научных виз в США свою связь с китайской армией.