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17:00 (мск), источник: Ведомости

Медведев заявил о перегрузке системы соцобеспечения граждан из-за мигрантов

Приток мигрантов перегружает систему соцобеспечения в ущерб гражданам, заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства и главами силовых ведомств.

Источник: AP 2020

«Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Он также отметил нарастающую угрозу этноконфессиональных конфликтов между мигрантами и российскими гражданами.

«[Нужно] наладить эффективную работу по прогнозированию этноконфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в среде этнических землячеств зачастую работают эмиссары экстремистских и террористических групп, разжигая религиозную и национальную ненависть.
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По данным МВД, за десять месяцев текущего года число работающих в России трудовых мигрантов упало почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,8 млн человек в 2020 г. против 2,3 млн в 2019 г.).

В конце октября Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, согласно которому до 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.

Согласно проведенному в июле исследованию РАНХиГС, из-за закрытия или простоя ряда предприятий, в первую очередь, общепита, в период пандемии в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».

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