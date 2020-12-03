Медведев заявил о перегрузке системы соцобеспечения граждан из-за мигрантов

«Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).
Он также отметил нарастающую угрозу этноконфессиональных конфликтов между мигрантами и российскими гражданами.
«[Нужно] наладить эффективную работу по прогнозированию этноконфессиональных конфликтов между местным населением и мигрантами», — подчеркнул Медведев.
По его словам, в среде этнических землячеств зачастую работают эмиссары экстремистских и террористических групп, разжигая религиозную и национальную ненависть.
По данным МВД, за десять месяцев текущего года число работающих в России трудовых мигрантов упало почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,8 млн человек в 2020 г. против 2,3 млн в 2019 г.).
В конце октября Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, согласно которому до 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе.
Согласно проведенному в июле исследованию РАНХиГС, из-за закрытия или простоя ряда предприятий, в первую очередь, общепита, в период пандемии в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».