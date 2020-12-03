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18:17 (мск), источник: Интерфакс

Парламент Молдавии урезал полномочия президента

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Парламент Молдавии ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение принято в пятницу сразу в двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

Источник: AP 2020
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За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии «Шор» — 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании.

Принятый закон предполагает, что парламент должен назначить директора службы и двух его заместителей.

Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован за день до утверждения — 1 декабря.

Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая связала эту инициативу с попыткой узурпации власти.
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В день голосования у парламента была организована акция протеста. Само голосование происходило при заблокированной депутатами PAS и «Платформы DA» центральной трибуне.

В 2016 году, кода вступал в должность избранный тогда президентом Молдавии Игорь Додон, с подачи самого богатого гражданина республики Владимира Плахотнюка парламент перевел Службу информации и безопасности в свое подчинение, что вызвало критику социалистов. Летом 2019 года голосами коалиции социалистов и блока Санду служба была возвращена под контроль президента, но теперь она вновь стала подотчетна законодательному органу.

Накануне Санду позвала сторонников на акцию протеста против узурпации власти Додоном. Несколько тысяч человек провели акцию протеста, но после того, как они разошлись, парламентское большинство в считанные минуты и без обсуждения приняло все спорные законы.

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