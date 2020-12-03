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20:05 (мск), источник: Известия

Украл, вывез — в тюрьму: за отказ отдать детей другому родителю накажут по УК

Минюст разработал законопроект, ужесточающий ответственность за неисполнение решения судов.

Источник: РИА "Новости"

В России предлагают ввести уголовную ответственность за неисполнение решения суда о передаче ребенка родителю, с которым тот должен проживать. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработал Минюст для защиты прав детей.

Как пояснили в ведомстве, причиной его появления стали недостаточные меры, которые применялись к недобросовестным родителям прежде. В Госдуме признают существование этой проблемы и обещают внимательно изучить документ после его внесения в парламент. Эксперты считают предложенную меру оправданной, но лишь отчасти.

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Защитить детей

Минюст подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 315 УК РФ (в части установления уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании (передаче) ребенка)». Документом предлагается наказывать осужденных по этой статье граждан штрафом до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.

Также наказанием могут стать обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные — на год. Самой суровой мерой станет арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

«Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РФ в части защиты прав детей. Применяемые в ходе принудительного исполнения решения суда меры ответственности (взыскание с должников исполнительского сбора, временное ограничение на выезд из РФ, назначение административного наказания) оказываются недостаточными для побуждения должника к добровольной передаче ребенка родителю, с которым судом определено его проживание», — пояснили «Известиям» причину разработки документа в ведомстве.

Как считают в Минюсте, такие ситуации приводят к затягиванию сроков исполнения требований судебных инстанций, нарушению прав детей и родителей на совместное проживание.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас, если гражданин без уважительных причин не исполнил требование суда о передаче ребенка, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает новый срок для исполнения. При повторении этой ситуации судебный пристав составляет протокол об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП и устанавливает новый срок для его исполнения.

Однако передача ребенка может не состояться в связи с его фактическим отсутствием у должника. Не желая исполнять предписание, содержащееся в документе, обязанная сторона может спрятать его у третьих лиц, отмечается в документе.

В числе основных причин неисполнения решений суда также указываются отказ ребенка переходить к одному из родителей, агрессивное поведение сторон исполнительного производства, преднамеренная смена места жительства или переезд в связи со сложившимися обстоятельствами.

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В Минюсте полагают, что принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных решений, а также мотивации должников к добровольному выполнению требований.

Громкие дела

Неспособность эффективно решить эту проблему уже несколько лет отмечают в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где России приходится выплачивать деньги по искам родителей, которые не смогли добиться передачи им детей через приставов.

Например, в 2018 году постановлением ЕСПЧ по жалобе россиянки Муружевой установлено нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с несоблюдением прав заявительницы на уважение семейной жизни из-за длительного неисполнения решения об определении с ней места жительства ее детей.

Европейский суд пришел к выводу, что решение, определяющее место проживания детей с заявительницей, оставалось неисполненным в течение почти четырех лет, со всеми последствиями, которые могут оказать влияние на их физическое и психическое здоровье.
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В ЕСПЧ также убеждены, что российские органы власти не смогли принять все меры, которых от них можно было ожидать для исполнения судебного решения о предоставлении заявительнице права опеки над ее детьми.

Этот случай далеко не единственный, когда решение судов игнорируется. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2019 году на принудительном исполнении в территориальных органах ФССП России находилось 837 производств об отобрании (передаче) ребенка и определении его места жительства, за 8 месяцев 2020 года — 517.

Об одном из громких дел не так давно сообщал телеканал РЕН ТВ. Судебные приставы предприняли очередную попытку пообщаться с создателем крупнейшей в стране социальной сети для врачей Станиславом Сажиным. Как уверяет его супруга, еще полгода назад он похитил дочь и всё это время находится в бегах.

Несколько раз появлялись данные о том, где мужчина может скрываться, но как только там оказывались судебные исполнители — выяснялось, что он и дочь только что уехали.
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По данным СМИ, почти аналогичная ситуация в октябре прошлого года произошла в семье российского хоккеиста, защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева. Его бывшая супруга Маргарита рассказала о похищении спортсменом их двух дочек и нападении на няню.

— Проблема действительно существует, и она серьезная. Случаев, когда детей увозят, крадут против их воли из дома, садика и школы, очень много. Зачастую в этом участвуют целые организованные группы, которые «помогают» тому или иному родителю. При этом идет абсолютное пренебрежение судебным актом, интересами ребенка и родителя, который доказал свое право на его воспитание, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По его словам, возможно, эту проблему нужно решить с помощью уголовно-правовых норм, предложенных Минюстом.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, напротив, полагает, что поскольку речь идет о семейных делах, то тут нужно действовать очень аккуратно и по возможности обойтись без уголовного преследования.
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Пока законопроект не поступил в Госдуму, давать ему оценку преждевременно, заявила «Известиям» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Семейный психолог, автор и ведущий популярных тренингов о счастливых отношениях Вадим Куркин считает, что законопроект может решить обозначенную проблему лишь отчасти, так как дети в любом случае останутся заложниками манипуляций взрослых. По его словам, наказание можно ужесточить, но самое главное — это обеспечить его выполнение. Например, в России сегодня нельзя разговаривать по телефону за рулем, но за это особенно не наказывают. Эксперт также отметил, что после развода дети в основном остаются с мамами, которые зачастую предъявляют к бывшим мужьям завышенные требования, если те хотят видеться с ребенком. Именно поэтому мужчины и психуют.

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