Верховный суд Висконсина не принял иск Трампа о нарушениях на выборах

Ранее губернатор штата Висконсин Тони Эверс по итогам пересчета голосов сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Отрыв составил около 20 тысяч голосов.
Штаб Трампа настаивал, чтобы разбирательством занялся непосредственно ВС, минуя промежуточные ступени, поскольку уже на 14 декабря запланирована встреча коллегии выборщиков, которые должны назвать имя нового президента страны. Однако в своем отказе ВС заявил, что иск Трампа должен быть сначала рассмотрен в суде низшей инстанции.
Ранее сообщалось, что в иске были приведены свидетельства нарушения закона, такие как махинации с конвертами для отправки бюллетеней заочного голосования, учет бюллетеней, выданных с нарушениями, проведение «незаконных мероприятий по голосованию».
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.