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22:11 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд Висконсина не принял иск Трампа о нарушениях на выборах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд штата Висконсин отказался принимать иск команды президента США Дональда Трампа с требованием аннулировать более чем 221 тысячу избирательных бюллетеней, говорится в постановлении.

Источник: AP 2020

Ранее губернатор штата Висконсин Тони Эверс по итогам пересчета голосов сертифицировал результаты выборов и подтвердил победу Джо Байдена. Отрыв составил около 20 тысяч голосов.

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Штаб Трампа настаивал, чтобы разбирательством занялся непосредственно ВС, минуя промежуточные ступени, поскольку уже на 14 декабря запланирована встреча коллегии выборщиков, которые должны назвать имя нового президента страны. Однако в своем отказе ВС заявил, что иск Трампа должен быть сначала рассмотрен в суде низшей инстанции.

Ранее сообщалось, что в иске были приведены свидетельства нарушения закона, такие как махинации с конвертами для отправки бюллетеней заочного голосования, учет бюллетеней, выданных с нарушениями, проведение «незаконных мероприятий по голосованию».

Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

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