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01:40 (мск), источник: РИА Новости

Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим.

Источник: AP 2020

«На этой неделе я провела больше пяти часов, давая показания контролируемому демократами офису генпрокурора округа Колумбия. Меня допрашивали по вопросу о стоимости (номеров) Trump Hotel во время инаугурации… Это “расследование” — еще одна политически мотивированная демонстрация мстительности и пустое расходование средств налогоплательщиков», — написала Иванка Трамп в Twitter.

Она прикрепила копию своего электронного письма от декабря 2016 года, где предложила неназванному лицу позвонить в Trump Hotel и поговорить о цене на номер — «это должна быть справедливая рыночная цена».

Демократы подозревают, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему рассматривают федеральные суды. Трамп эти обвинения отрицает.

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