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03:00 (мск), источник: Известия

США внесли в черный список нефтегазовую корпорацию КНР и еще три компании

Соединенные Штаты внесли в черный список четыре китайские компании, в том числе нефтегазовую корпорацию CNOOC, за якобы связи с военными КНР. Об этом сообщил Пентагон в четверг, 3 декабря.

Источник: AP 2020

Также в список попали производитель полупроводников SMIC, China Construction Technology и China International Engineering Consulting.

На сайте американского оборонного ведомства указывается, что департамент «преисполнен решимости противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям».

Теперь президент США может ввести санкции на коммерческую деятельность этих компаний на территории США.

2 декабря таможенно-пограничная служба США сообщила, что в стране запретили импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.

Согласно релизу, решение было принято в связи с информацией о том, что на предприятии используется принудительный труд, в том числе труд осужденных.

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec.

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