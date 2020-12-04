США внесли в черный список нефтегазовую корпорацию КНР и еще три компании

Также в список попали производитель полупроводников SMIC, China Construction Technology и China International Engineering Consulting.
На сайте американского оборонного ведомства указывается, что департамент «преисполнен решимости противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям».
Теперь президент США может ввести санкции на коммерческую деятельность этих компаний на территории США.
2 декабря таможенно-пограничная служба США сообщила, что в стране запретили импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.
Согласно релизу, решение было принято в связи с информацией о том, что на предприятии используется принудительный труд, в том числе труд осужденных.
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec.