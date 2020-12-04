03:16 (мск), источник: РИА Новости
Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Отрыв демократа Джо Байдена от действующего
По ее данным, Байден на данный момент набрал 81 264 673 голоса, тогда как Трамп 74 210 838. В ряде штатов, включая крупные
При этом на выборах президента США не имеет значение число голосов избирателей, важно число выборщиков от штатов, которыми заручится тот или иной кандидат. У Байдена, по предварительным данным, 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для избрания.
Трамп поражение на выборах не признает и оспаривает его в судах ряда штатов.