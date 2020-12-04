Палата представителей Конгресса приняла резолюцию об ужесточении санкций против Пригожина

В документе утверждается о якобы попытках России «пагубно повлиять на американскую внутреннюю политику, стимулировать протесты в США и странах-союзниках». Кроме того, содержится призыв к властям США и ЕС «рассмотреть введение дополнительных санкций против Евгения Пригожина и связанных с ним организаций». По версии конгрессменов, россиянин будто бы причастен к вмешательству в президентские выборы 2016 года и промежуточные выборы 2018 года.
Пригожину приписали и поддержку тесных контактов с ЧВК «Вагнер» в Ливии. Говорится также о «причастности» российского «Агентства интернет-исследований» к проведению информационных операций против США с целью внести разлад среди избирателей.
В феврале 2018 года американский Минюст обвинил Пригожина и сотрудников российского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии американской стороны, компании Пригожина, включая «Конкорд менеджмент и консалтинг», финансировали «Агентство интернет-исследований».
Однако 16 марта 2020 года федеральный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса. Она просила закрыть дело, так как пришла к выводу, что «дальнейшее производство <…> не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности», поскольку «Конкорд» не имеет присутствия в США и «не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора». При этом прокуратура подчеркивала, что намерена продолжать усилия с целью «взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям».
После этого Пригожин из-за незаконного преследования его самого и принадлежащей ему компании потребовал возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, а также ряда американских конгрессменов, сенаторов и чиновников. Письмо Пригожина в адрес генерального прокурора США Уильяма Барра опубликовала пресс-служба «Конкорда».