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10:07 (мск), источник: РИА Новости

Производство вакцины «Спутник V» начнут в Казахстане с 22 декабря

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартует в Казахстане с 22 декабря текущего года, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

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Источник: РИА Новости

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра страны Аскара Мамина, который доложил главе государства о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции.

«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. «На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур», — говорится в сообщении пресс-службы.

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