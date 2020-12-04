Производство вакцины «Спутник V» начнут в Казахстане с 22 декабря

10:07 (мск), источник: РИА Новости
В пятницу президент Казахстана
«Отдельным блоком главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. «На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур», — говорится в сообщении