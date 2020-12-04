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12:24 (мск), источник: RTVi

Конгресс США включил в проект оборонного бюджета новые санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США включил санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на 2021 год. Документ опубликовали на сайте Конгресса.

Источник: Reuters

Проект одобрили обе палаты Конгресса. Ограничения могут ввести за продажу, аренду или предоставление трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также они коснутся компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги для завершения строительства «Северного потока-2» и которые модернизируют или устанавливают оборудование для сварки на судах-трубоукладчиках.

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В документе отмечается, что для введения этих санкций надо проконсультироваться с другими странами, в частности, с Великобританией, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.

За президентом США остается право не вводить санкции, если они затронут национальные интересы.

В 2019 году Конгресс уже включал санкции против «Северного потока-2» в оборонный бюджет. Из-за этого швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, отказалась от сотрудничества.

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В октябре 2020 года США расширили санкции против «Северного потока-2». Они коснулись компаний, которые предоставляют услуги и оборудование для судов, задействованных в прокладке газопровода.

В Госдепе объясняют введение санкций тем, что Россия «использует экспорт энергоресурсов через трубопроводы, чтобы ставить государства и регионы в зависимость от российских поставок», и тем самым расширить политическое влияние и ослабить европейскую безопасность.

Длина «Северного потока-2» — больше 1 200 километров. Он идет по дну Балтийского моря из России в Германию. До завершения строительства осталось проложить 75 км. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения американских санкций. Оператор строительства собирается возобновить укладку труб до конца 2020 года.

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