Конгресс США включил в проект оборонного бюджета новые санкции против «Северного потока-2»

Проект одобрили обе палаты Конгресса. Ограничения могут ввести за продажу, аренду или предоставление трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Также они коснутся компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги для завершения строительства «Северного потока-2» и которые модернизируют или устанавливают оборудование для сварки на судах-трубоукладчиках.
В документе отмечается, что для введения этих санкций надо проконсультироваться с другими странами, в частности, с Великобританией, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза.
За президентом США остается право не вводить санкции, если они затронут национальные интересы.
В 2019 году Конгресс уже включал санкции против «Северного потока-2» в оборонный бюджет. Из-за этого швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, отказалась от сотрудничества.
В октябре 2020 года США расширили санкции против «Северного потока-2». Они коснулись компаний, которые предоставляют услуги и оборудование для судов, задействованных в прокладке газопровода.
В Госдепе объясняют введение санкций тем, что Россия «использует экспорт энергоресурсов через трубопроводы, чтобы ставить государства и регионы в зависимость от российских поставок», и тем самым расширить политическое влияние и ослабить европейскую безопасность.
Длина «Северного потока-2» — больше 1 200 километров. Он идет по дну Балтийского моря из России в Германию. До завершения строительства осталось проложить 75 км. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения американских санкций. Оператор строительства собирается возобновить укладку труб до конца 2020 года.