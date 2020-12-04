Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

«В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году. Эти решения обязали Российскую Федерацию выплатить около $50 млрд компенсации за неспособность защитить интересы акционеров», — говорится в сообщении.
Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в случае приостановки исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайств Российской Федерации, говорится в материале.
«Бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу», — сообщил Верховный суд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-колла не стал комментировать решение Верховного суда Нидерландов.
«Я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Я воздерживаюсь от комментариев», — ответил господин Песков на вопрос журналистов, какие дальнейшие действия предпримет Россия. Минюст позже назвал решение Верховного суда Нидерландов необоснованным.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге признал действия РФ по отношению к экс-владельцам ЮКОСа экспроприацией. В 2015 году окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вновь удовлетворил жалобу экс-акционеров. Россия обжаловала решение суда в мае, а в октябре попросила приостановить исполнение решения.