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13:35 (мск), источник: Известия

Песков назвал нецелесообразными рассуждения о признании ДНР и ЛНР

Дальнейшее затягивание украинской стороной выполнения минских соглашений только осложнит ситуацию в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), рассуждения об их признании Москвой в Кремле считают нецелесообразными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 4 декабря.

Источник: AP 2020

«В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными. Сказать можно только одно — что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей, минского комплекса мер, будет лишь дальше осложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик», — сказал он.

Ранее в пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного разрешения конфликта в Донбассе.

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По его словам, Москва видит со стороны Киева и «откровенно провокационные шаги».

В конце ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и в нормандском формате.

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