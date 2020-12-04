Песков назвал нецелесообразными рассуждения о признании ДНР и ЛНР

«В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными. Сказать можно только одно — что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей, минского комплекса мер, будет лишь дальше осложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик», — сказал он.
Ранее в пятницу посол России в США Анатолий Антонов заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского не может создать политические условия для мирного разрешения конфликта в Донбассе.
По его словам, Москва видит со стороны Киева и «откровенно провокационные шаги».
В конце ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и в нормандском формате.