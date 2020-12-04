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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков о работе чиновников: в семье не без урода

Большинство (61%) россиян считают, что на сегодняшний день чиновники и госслужащие в России работают плохо, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большинство чиновников работают много и честно, но «в семье не без урода».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Корреспондент «Ъ FM» рассказал о результатах опроса ФОМа и спросил у Пескова, справляются ли, по мнению Кремля, российские чиновники со своей работой. «Мне, как чиновнику, очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве — это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение», — ответил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков отметил «очень интересный момент» в результатах опроса. «При всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам: хотели бы вы, чтобы вы или ваши дети работали чиновником, и, по-моему, 65% ответили, что хотели бы. То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но тем не менее интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники», — добавил он.

Из опроса следует обратное: большинство россиян (55%) не хотели бы, чтобы их ребенок работал госслужащим, а хотели бы этого 32% опрошенных. При этом 69% респондентов назвали работу госслужащих престижной, 15% — непрестижной.
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По мнению 74% участников опроса ФОМ (.pdf), среди россиян к госслужащим преобладает отрицательное отношение, а 14% опрошенных считают, что положительное. Из тех, кто оценивает работу чиновников плохо, 13% считают, что чиновники не заботятся о людях, 12% респондентов утверждают, что они бездельники, а 10% опрошенных заявили, что госслужащие работают для себя, а не для людей.

Об инициативе премьер-министра Михаила Мишустина сократить штат госслужащих в начале 2021 года знают 12%, что-то слышали 43% и не знали 45% опрошенных. 83% оценили решение премьера положительно, 6% — скорее отрицательно, 11% затруднились ответить.

16 ноября господин Мишустин сообщил, что с 1 января начнется оптимизация системы госуправления в России. Глава правительства тогда отметил, что нужен не «огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов», где будут четко разделены сферы ответственности.

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