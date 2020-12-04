Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества

16:18 (мск), источник: ТАСС
«Искусственный интеллект, безусловно, — это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии», — заявил он в пятницу, выступая на международной
«Все это будет сочетаться между собой», — заметил он.
Комментируя вопрос главы Сбербанка Германа Грефа, который выступает модератором дискуссии, о вероятности мирового «восстания машин», Путин отметил: «Вы сказали, что есть опасения, что они [машины] будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины».
«Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, — пояснил глава государства. — Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их».
Он напомнил, что интернет, который играет большую роль в жизни человечества, тоже несет риски. «Но на интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор, — уверен президент России. — Имею в виду прежде всего нормативную базу и моральные, этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении десятилетий». По его словам, это касается и искусственного интеллекта.
Путин также уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить человека, но становится его верным помощником. «Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины», — указал глава государства.
«В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами, это пойдет на пользу человеку», — уточнил президент.
«Мы должны так выстроить с ним отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить ее позиции в мире, а значит прежде всего повысить благополучие и качество жизни наших граждан», — убежден Путин.
По его оценке, работа по внедрению новых технологий «становится все более масштабной, востребованной в мире». А так как применение искусственного интеллекта относится ко всем сферам, к его использованию нужно «подойти со всей ответственностью». «Это рубеж в жизни цивилизации, в международном сотрудничестве», — полагает российский лидер.
«Невозможно отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом», — сказал глава государства. По его мнению, «необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые
«Каждому из нас — и государству, и обществу, и бизнесу, и конкретному человеку необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и технологии, быстрее, решительнее идти в новую эру», — уверен президент.
Самообучающийся искусственный интеллект способен обеспечить «невероятные прорывы» России, считает Путин. «Надо смело вести научный поиск там, где перспективы исследований пока еще неосязаемы», — сказал президент, отметив, что в таких областях подчас приходится действовать наощупь.
«Таким направлением является сильный искусственный интеллект, самообучающийся, когда машина сама будет решать любые задачи лучше человека, самообучаться, постоянно развиваться. Именно здесь возможны невероятные открытия и технологические прорывы», — подчеркнул Путин.
Президент обратил внимание, что на Юге России в Имеретинской долине уже формируется один из центров исследований в области искусственного интеллекта, который предполагает удобные условия для работы специалистов, особые правовые и нормативные базовые условия для изобретения технологий будущего.
«Для этого впервые в соответствии с новой Конституцией России здесь будет создана федеральная территория. Ее сердцем, местом притяжения талантливой молодежи станет центр “Сириус”, в котором, насколько мне известно, “Сбер” тоже готов, я вас просил об этом, здесь уже запустить конкретные проекты», — обратился Путин к главе «Сбера» Герману Грефу.
«Сделаем это?» — добавил Путин. «Обязательно», — ответил Греф.