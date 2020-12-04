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16:18 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества.

Источник: Reuters

«Искусственный интеллект, безусловно, — это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии», — заявил он в пятницу, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Глава государства обратил внимание на то, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру».

«Все это будет сочетаться между собой», — заметил он.

Комментируя вопрос главы Сбербанка Германа Грефа, который выступает модератором дискуссии, о вероятности мирового «восстания машин», Путин отметил: «Вы сказали, что есть опасения, что они [машины] будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины».

При этом, как считает Путин, развитие искусственного интеллекта действительно влечет за собой определенные риски, но именно «от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями».

«Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, — пояснил глава государства. — Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их».

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Он напомнил, что интернет, который играет большую роль в жизни человечества, тоже несет риски. «Но на интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор, — уверен президент России. — Имею в виду прежде всего нормативную базу и моральные, этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении десятилетий». По его словам, это касается и искусственного интеллекта.

ИИ не заменит человека

Путин также уверен, что искусственный интеллект не сможет заменить человека, но становится его верным помощником. «Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины», — указал глава государства.

По его словам, искусственный интеллект «становится верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые стоят перед человечеством».

«В том случае, конечно, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами, это пойдет на пользу человеку», — уточнил президент.

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«Мы должны так выстроить с ним отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, преобразить Россию и укрепить ее позиции в мире, а значит прежде всего повысить благополучие и качество жизни наших граждан», — убежден Путин.

По его оценке, работа по внедрению новых технологий «становится все более масштабной, востребованной в мире». А так как применение искусственного интеллекта относится ко всем сферам, к его использованию нужно «подойти со всей ответственностью». «Это рубеж в жизни цивилизации, в международном сотрудничестве», — полагает российский лидер.

Путин уверен, что человеку необходимо научиться управлять искусственным интеллектом, и для этого необходимо не отрицать прогресс, а быть компетентными и смотреть в будущее.

«Невозможно отвергать, отрицать прогресс, этого никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом», — сказал глава государства. По его мнению, «необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо были созданы человечеством». «Для этого нам нужно самим быть смелыми, компетентными и смотреть в будущее», — полагает Путин.

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«Каждому из нас — и государству, и обществу, и бизнесу, и конкретному человеку необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и технологии, быстрее, решительнее идти в новую эру», — уверен президент.

«Невероятные прорывы»

Самообучающийся искусственный интеллект способен обеспечить «невероятные прорывы» России, считает Путин. «Надо смело вести научный поиск там, где перспективы исследований пока еще неосязаемы», — сказал президент, отметив, что в таких областях подчас приходится действовать наощупь.

«Таким направлением является сильный искусственный интеллект, самообучающийся, когда машина сама будет решать любые задачи лучше человека, самообучаться, постоянно развиваться. Именно здесь возможны невероятные открытия и технологические прорывы», — подчеркнул Путин.

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Президент обратил внимание, что на Юге России в Имеретинской долине уже формируется один из центров исследований в области искусственного интеллекта, который предполагает удобные условия для работы специалистов, особые правовые и нормативные базовые условия для изобретения технологий будущего.

«Для этого впервые в соответствии с новой Конституцией России здесь будет создана федеральная территория. Ее сердцем, местом притяжения талантливой молодежи станет центр “Сириус”, в котором, насколько мне известно, “Сбер” тоже готов, я вас просил об этом, здесь уже запустить конкретные проекты», — обратился Путин к главе «Сбера» Герману Грефу.

«Сделаем это?» — добавил Путин. «Обязательно», — ответил Греф.

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