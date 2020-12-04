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20:35 (мск), источник: Известия

Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание большинства госуслуг

Президент России Владимир Путин заявил о планах ввести в стране автоматическое оказание большинства госуслуг. На эту тему он высказался в пятницу, 4 декабря. Выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), президент выразил уверенность, что искусственный интеллект — это «основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии».

Источник: Известия

«Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации у человека, в так называемом проактивном режиме», — сказал Путин.

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По словам главы государства, в наступающее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных.

«В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно», — пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что искусственный интеллект никогда не заменит человека.

«Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, так же как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины», — отметил президент.

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Помимо этого, он обратился к правительству РФ с просьбой оперативно внести в парламент проект законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы.

25 ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» заявила, что изменение работы кабмина должно стать примером цифровой трансформации, при которой часть функций человека выполняется искусственным интеллектом.

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