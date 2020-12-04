Комитет по защите православия создан в США

«Миссия комитета — оказывать общественную поддержку всемирной православной церкви, продвигать, поддерживать и защищать мировое христианство от угнетения, изоляции и предрассудков», — говорится в сообщении комитета, переданном в агентство.
Среди учредителей комитета — проживающие в США американцы греческого происхождения, его председателем избран Джордж Дзидзикос, бывший помощник президента США Дональда Трампа.
«В течение очень долгого времени унижение и вопиющее преследование христиан воспринимались как статус-кво», — приводятся в сообщении его слова.
«Несмотря на то, что мы в первую очередь православные христиане, мы поднимем свой голос за всех верующих, потому что нетерпимость к одному является угнетением всех. OPAC без страха и колебаний осветит правду о том, что происходит в нашем мире сегодня. Мы надеемся на сотрудничество с теми, кто разделяет наши ценности и цели», — заявил Дзидзикос.
К созданию организации подтолкнуло превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что, по заявлению членов комитета, стало нарушением исторической и культурной традиции.
Соучредитель комитета Николас Фуррис заявил, что организация будет бороться с подобными действиями, где бы они ни происходили. OPAC также предлагает всем людям, которые сами испытали преследования, сообщать о таких фактах.
Как сообщил РИА Новости один из членов комитета, его целью является также сохранение единства православия, которому в последние годы угрожает раскол.
На вопрос, как согласуется создание комитета с политикой Соединенных Штатов, направленной против канонической Украинской православной церкви и на поддержку раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ), собеседник агентства ответил, что комитет не проводит политику государственного департамента или Вселенского патриархата Константинополя (Фанара), у него свое мнение по вопросам религии.
«Комитет хочет быть далеко и от госдепартамента, но главным образом от Вселенского патриархата, не отвергая его, естественно. OPAC не хотел бы вступать в противостояние между Фанаром и Москвой», — сказал собеседник агентства.
Он не согласен с утверждением, что проект является попыткой спасти Константинопольский патриархат как политический проект греков, который был создан во время подписания Лозаннского договора (1923 года о государственном устройстве Турции после распада Османской империи) и рушится после последних действий патриарха Варфоломея с признанием ПЦУ.
«Комитет хочет работать ради единства. Проблемы, подобные украинской, есть везде — и на Кипре, всюду. Комитет намерен сотрудничать со всеми православными церквами, конечно же, и с Русской православной церковью. Всем предстоятелям учредители направят соответствующие письма. Письма будут направлены и правительствам, требуя от них защиты христианского мира», — сказал собеседник агентства.
По его словам, согласно поступающим данным, ежедневно происходят похищения детей христиан.
«Комитет намерен защищать христиан от резни, похищений, защищать христианские памятники. Разрушено множество памятников, особенно в Сирии, Афганистане, Пакистане. Работа может помочь христианам на Африканском континенте, в Азии, в районах, где христиане оказались незащищенными… Комитет попытается защитить людей и памятники», — сказал член комитета.