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14:43 (мск), источник: РИА Новости

Комитет по защите православия создан в США

АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости. В США создан православный Комитет по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, OPAC), его целью является выявление фактов преследования христиан по всему миру и борьба с нарушением их прав, сообщили РИА Новости в комитете.

Источник: Reuters

«Миссия комитета — оказывать общественную поддержку всемирной православной церкви, продвигать, поддерживать и защищать мировое христианство от угнетения, изоляции и предрассудков», — говорится в сообщении комитета, переданном в агентство.

Среди учредителей комитета — проживающие в США американцы греческого происхождения, его председателем избран Джордж Дзидзикос, бывший помощник президента США Дональда Трампа.
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«В течение очень долгого времени унижение и вопиющее преследование христиан воспринимались как статус-кво», — приводятся в сообщении его слова.

«Несмотря на то, что мы в первую очередь православные христиане, мы поднимем свой голос за всех верующих, потому что нетерпимость к одному является угнетением всех. OPAC без страха и колебаний осветит правду о том, что происходит в нашем мире сегодня. Мы надеемся на сотрудничество с теми, кто разделяет наши ценности и цели», — заявил Дзидзикос.

К созданию организации подтолкнуло превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что, по заявлению членов комитета, стало нарушением исторической и культурной традиции.

Соучредитель комитета Николас Фуррис заявил, что организация будет бороться с подобными действиями, где бы они ни происходили. OPAC также предлагает всем людям, которые сами испытали преследования, сообщать о таких фактах.

Как сообщил РИА Новости один из членов комитета, его целью является также сохранение единства православия, которому в последние годы угрожает раскол.

На вопрос, как согласуется создание комитета с политикой Соединенных Штатов, направленной против канонической Украинской православной церкви и на поддержку раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ), собеседник агентства ответил, что комитет не проводит политику государственного департамента или Вселенского патриархата Константинополя (Фанара), у него свое мнение по вопросам религии.

«Комитет хочет быть далеко и от госдепартамента, но главным образом от Вселенского патриархата, не отвергая его, естественно. OPAC не хотел бы вступать в противостояние между Фанаром и Москвой», — сказал собеседник агентства.

Он не согласен с утверждением, что проект является попыткой спасти Константинопольский патриархат как политический проект греков, который был создан во время подписания Лозаннского договора (1923 года о государственном устройстве Турции после распада Османской империи) и рушится после последних действий патриарха Варфоломея с признанием ПЦУ.

«Комитет хочет работать ради единства. Проблемы, подобные украинской, есть везде — и на Кипре, всюду. Комитет намерен сотрудничать со всеми православными церквами, конечно же, и с Русской православной церковью. Всем предстоятелям учредители направят соответствующие письма. Письма будут направлены и правительствам, требуя от них защиты христианского мира», — сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно поступающим данным, ежедневно происходят похищения детей христиан.

«Комитет намерен защищать христиан от резни, похищений, защищать христианские памятники. Разрушено множество памятников, особенно в Сирии, Афганистане, Пакистане. Работа может помочь христианам на Африканском континенте, в Азии, в районах, где христиане оказались незащищенными… Комитет попытается защитить людей и памятники», — сказал член комитета.

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