Путин не считает искусственный интеллект хайпом

15:54 (мск), источник: ТАСС
«На создание и внедрение технологий мы направляем серьезные ресурсы, и финансовые, и административные. И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты и другую бытовую технику», — отметил президент.
Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра или послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится.
Он напомнил, что «мировая история знает немало случаев, когда крупные, глобальные корпорации и даже страны буквально проспали технологический рывок и были в одночасье сметены с исторической сцены». «Мы должны помнить об этом. Хочу, чтобы меня услышали сейчас коллеги в министерствах, ведомствах, регионах РФ, в госкомпаниях, научных институтах и университетах: нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности», — сказал глава государства.