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15:54 (мск), источник: ТАСС

Путин не считает искусственный интеллект хайпом

НОВО-ОГАРЕВО, 4 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект — не престижное веяние или модный хайп, он не «выветрится» со временем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Источник: Пресс-служба Президента России

«На создание и внедрение технологий мы направляем серьезные ресурсы, и финансовые, и административные. И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты и другую бытовую технику», — отметил президент.

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Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра или послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится.
Владимир Путин
президент России

Он напомнил, что «мировая история знает немало случаев, когда крупные, глобальные корпорации и даже страны буквально проспали технологический рывок и были в одночасье сметены с исторической сцены». «Мы должны помнить об этом. Хочу, чтобы меня услышали сейчас коллеги в министерствах, ведомствах, регионах РФ, в госкомпаниях, научных институтах и университетах: нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности», — сказал глава государства.

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