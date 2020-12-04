18:19 (мск), источник: РИА Новости
В России перенесли начало модернизации первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Старт модернизации первичного звена здравоохранения
«Все знают, что до ковида мы должны были стартовать с программой модернизации первичного звена с 1 июля 2020 года, но ковид внес свои коррективы, и те финансовые ресурсы, которые предназначались с 1 июня на модернизацию первичного звена, были переориентированы на мероприятия по ковиду, сам старт программы перенесен на 1 января 2021 года», — заявила Голикова в ходе брифинга.
Она отметила, что сейчас в регионах, в министерстве здравоохранения, на площадке аппарата правительства завершаются работы над этими программами.
Голикова добавила, что законом о федеральном бюджете на ближайшие три года на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения — центральных районных и районных больниц — предусмотрено 270 миллиардов рублей.
По ее словам, на модернизацию заявлены более трех тысяч медицинских организаций, все программы рассмотрены рабочей группой, всем регионам высказаны замечания.