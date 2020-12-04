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18:19 (мск), источник: РИА Новости

В России перенесли начало модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Старт модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии коронавируса перенесен на 1 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: РИА Новости

«Все знают, что до ковида мы должны были стартовать с программой модернизации первичного звена с 1 июля 2020 года, но ковид внес свои коррективы, и те финансовые ресурсы, которые предназначались с 1 июня на модернизацию первичного звена, были переориентированы на мероприятия по ковиду, сам старт программы перенесен на 1 января 2021 года», — заявила Голикова в ходе брифинга.

Она отметила, что сейчас в регионах, в министерстве здравоохранения, на площадке аппарата правительства завершаются работы над этими программами.

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Голикова добавила, что законом о федеральном бюджете на ближайшие три года на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения — центральных районных и районных больниц — предусмотрено 270 миллиардов рублей.

Вице-премьер уточнила, что предполагается, что программа модернизации будет реализовываться пять лет, и в целом на эти цели будет направлено 500 миллиардов рублей, как это и планировали, и не менее 50 миллиардов рублей — из бюджетов регионов.

По ее словам, на модернизацию заявлены более трех тысяч медицинских организаций, все программы рассмотрены рабочей группой, всем регионам высказаны замечания.

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