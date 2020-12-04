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19:25 (мск), источник: РБК

Россия решила отказаться от налогового соглашения с Нидерландами

Минфин России приступает к денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Министерство провело переговоры с Амстердамом и предложило условия, аналогичные тем, которые ранее обговаривались с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Речь идет об увеличении налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Источник: Reuters

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2−3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам)», — говорится в сообщении Минфина.

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Как отметили в ведомстве, многие российские компании воспользовались этим налоговым маневром для вывода процентов и дивидендов. Только в 2017 году объем таких выплат составил 457 млрд руб. Всего за предыдущие три года были выведены более 1,2 трлн руб.

Сейчас проект закона о денонсации готовится к внесению в Госдуму и проходит общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов. В случае одобрения законопроекта дополнительные средства, поступающие в бюджет, пойдут на выполнение социальных обязательств государства.

В Нидерландах зарегистрированы многие крупные российские компании, в том числе «Яндекс» и «ВымпелКом». В пресс-службах данных компаний отказались от комментариев.

В сентябре Россия и Кипр договорились повысить ставку налога на проценты и дивиденды до 15%. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Ранее налог на дивиденды для российских резидентов на Кипре можно было снизить до 5%, а ставку на проценты по займам — до 0%.

После этого российское правительство анонсировало аналогичный пересмотр двойного налогообложения с Мальтой. В августе вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что власти могут пересмотреть в пользу повышения ставки налоговые соглашения с Швейцарией и Гонконгом.

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