Россия решила отказаться от налогового соглашения с Нидерландами

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2−3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам)», — говорится в сообщении Минфина.
Как отметили в ведомстве, многие российские компании воспользовались этим налоговым маневром для вывода процентов и дивидендов. Только в 2017 году объем таких выплат составил 457 млрд руб. Всего за предыдущие три года были выведены более 1,2 трлн руб.
Сейчас проект закона о денонсации готовится к внесению в Госдуму и проходит общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов. В случае одобрения законопроекта дополнительные средства, поступающие в бюджет, пойдут на выполнение социальных обязательств государства.
В Нидерландах зарегистрированы многие крупные российские компании, в том числе «Яндекс» и «ВымпелКом». В пресс-службах данных компаний отказались от комментариев.
В сентябре Россия и Кипр договорились повысить ставку налога на проценты и дивиденды до 15%. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Ранее налог на дивиденды для российских резидентов на Кипре можно было снизить до 5%, а ставку на проценты по займам — до 0%.
После этого российское правительство анонсировало аналогичный пересмотр двойного налогообложения с Мальтой. В августе вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что власти могут пересмотреть в пользу повышения ставки налоговые соглашения с Швейцарией и Гонконгом.