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19:43 (мск), источник: Интерфакс

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Данные оперштаба и Росстата по смертности от коронавируса различаются по объективным причинам: оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат — также случаи после проведения вскрытия, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

«Данные оперштаба и данные Росстата являются достоверными», — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что оперштаб ежедневно публикует оперативные данные по случаям смертности людей, у которых был положительный ПЦР-тест.

А Росстат позже собирает и уточняет данные, которые были собраны после проведения патологоанатомического вскрытия — в этом случае тоже может быть уточнен диагноз коронавирус как основная причина смерти.

«Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, российские органы власти «не скрывали данные по смертности» от коронваируса.

Отчет Росстата отобразит смертность от COVID

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«10 декабря будет подготовлена официальная отчетность (Росстата) за 10 месяцев 2020 года и в этой статистической отчетности, помимо общих показателей смертности, мы увидим смертность от COVID», — сообщила Голикова на брифинге в пятницу.

По словам Голиковой, данные о смертности от коронавируса будут квалифицированы по четырем группам.

«COVID четко идентифицирован. Далее — это клинические проявления COVID, тест не был положительным, но по результатам патологоанатомического вскрытия было поставлено заключение — COVID — 19. Две другие — это когда COVID оказал влияние на течение хронического заболевания», — уточнила вице-премьер.

По данным оперштаба, в РФ за весь период зарегистрировано 42 176 умерших от коронавируса.

 Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID
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