Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

«Данные оперштаба и данные Росстата являются достоверными», — сказала Голикова на брифинге в пятницу.
Она отметила, что оперштаб ежедневно публикует оперативные данные по случаям смертности людей, у которых был положительный ПЦР-тест.
А Росстат позже собирает и уточняет данные, которые были собраны после проведения патологоанатомического вскрытия — в этом случае тоже может быть уточнен диагноз коронавирус как основная причина смерти.
«Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону», — подчеркнула Голикова.
По ее словам, российские органы власти «не скрывали данные по смертности» от коронваируса.
«10 декабря будет подготовлена официальная отчетность (Росстата) за 10 месяцев 2020 года и в этой статистической отчетности, помимо общих показателей смертности, мы увидим смертность от COVID», — сообщила Голикова на брифинге в пятницу.
По словам Голиковой, данные о смертности от коронавируса будут квалифицированы по четырем группам.
«COVID четко идентифицирован. Далее — это клинические проявления COVID, тест не был положительным, но по результатам патологоанатомического вскрытия было поставлено заключение — COVID — 19. Две другие — это когда COVID оказал влияние на течение хронического заболевания», — уточнила вице-премьер.
По данным оперштаба, в РФ за весь период зарегистрировано 42 176 умерших от коронавируса.