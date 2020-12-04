Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

Указ о назначении господина Чубайса вступает в силу с момента подписания. Ранее не было официальных сведений о будущей деятельности бывшего главы «Роснано». Должность спецпредставителя по связям с международными организациями вводится впервые.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил ТАСС, что господин Чубайс не будет при этом госслужащим или сотрудником администрации президента.
Господин Чубайс прокомментировал свою новую деятельность. «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал он в Facebook.
2 декабря президент представил первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост главы «Роснано».
3 декабря совет директоров проголосовал за отставку Анатолия Чубайса и назначение Сергея Куликова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал смену главы «Роснано» естественной ротацией.