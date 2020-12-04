Додон заявил, что не позволит Санду применить силу в Приднестровье

«Пойти по силовому варианту у нее возможности нет. Мы ей этого не дадим и как партия самая большая, и как парламент, и как правительство, и как граждане Республики Молдова. Выйдем на протесты, будем защищать тот мир, который у нас сейчас есть», — сказал он в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».
Додон подчеркнул, что диалог с Приднестровьем продолжится по линии правительства и парламента.
Игорь Додон также считает, что нынешний парламент страны себя исчерпал, нужны досрочные выборы, которые, по его мнению, состоятся.
«Я думаю, что этот парламент себя исчерпал. Мы в любом случае должны провести досрочные парламентские выборы в следующем 2021 году, и наверняка они состоятся. Когда и в какие сроки? Если запустить процедуру в декабре, выборы самое близкое можно проводить в мае следующего года», — сказал Додон в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, досрочные выборы могут пройти в следующем году в промежутке с мая до конца 2021 года.
Спецслужбы
Вывод Службы информации и безопасности из подчинения президенту Молдавии необходим, так как избранная глава государства Майя Санду имеет второе гражданство, заявил Игорь Додон.
«Служба информации и безопасности всегда была под парламентом, — указал Додон. — Более того, мы считаем, что в условиях, когда у президента одной страны есть гражданство и другой страны, — а у следующего президента есть гражданство Румынии, — оставлять Службу информации и безопасности под влиянием гражданина другой страны неправильно».
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время подпишет этот законопроект. «Кстати, в законе о Службе информации и безопасности четко прописано, что ни один ее сотрудник не имеет право на двойное гражданство, — подчеркнул он. — Люди, которые возглавляют эту структуру, будут и дальше там работать. Мы не будем там ничего менять».
Дестабилизация ситуации
Игорь Додон считает, что победившая на президентских выборах страны Майя Санду призывами к акции протеста в предстоящее воскресенье пытается дестабилизировать ситуацию в республике.
Как отметил Додон, выводить сейчас людей на митинг — «очень странная повестка». «Они выиграли президентские выборы. Мы эти выборы признали. Мы не делаем никаких ограничений, чтобы они побыстрее вошли в здание президентуры. 10 декабря, буквально на следующей неделе, Конституционный суд утвердит результаты выборов, и 24 декабря будет инаугурация нового президента. В чем проблема? — сказал президент. — Мне кажется, что здесь повестка другая, и она не внутренняя. Мне кажется, что это повестка внешняя. Для того, чтобы попытаться ситуацию в Молдове дестабилизировать».
По его словам, поэтому были выведены около тысячи сторонников Санду на этой неделе, которые собрались перед зданием парламента. «Призывают людей выйти на площадь в выходные. Это очень опасно. Это опасно для дестабилизации ситуации, с одной стороны, и митинговать против кого? Против самих себя? Они выиграли, и вскоре [Санду] станет президентом Республики Молдова», — добавил он.
Додон подчеркнул, что также является очень опасным «заставлять своих сторонников выходить на митинги протеста» в условиях пандемии. «Это опасно с точки зрения здравоохранения и с точки зрения пандемии», — заключил президент.
Накануне Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента.
Срок полномочий президента страны Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдавии.