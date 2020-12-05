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00:08 (мск), источник: РИА Новости

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провальной операции в Карабахе

ЕРЕВАН, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в провальной операции во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Источник: Reuters

По его словам, на начальном этапе боевых действий не удалось удержать на юге передовую протяженностью 14 километров и в дальнейшем создать новые рубежи.

«Причина в том, что мы пытались провести военную операцию, которую многие считали сомнительной и о которой с вдохновением рассказывал премьер-министр. Операция была проведена по прямому указанию премьер-министра и стала самым большим провалом армянских сил в войне. В результате этой операции был разгромлен действующий на юге армейский корпус и степанакертский полк», — сказал Кочарян в интервью армянскому «5-му каналу».

По его словам, после этого у карабахской стороны не было достаточных боеспособных подразделений для создания новых рубежей.

«Люди говорили, что надо выстроить новые рубежи. Надо было всего лишь выдержать неделю-десять дней. Но выбрали путь, который привел к тому, что был сломан хребет войск в этом направлении», — сказал Кочарян.

Он считает, что Пашинян был обязан остановить войну на четвертый день боевых действий, когда ему в генштабе заявили о такой необходимости, даже если это предполагали территориальные уступки.

«Тогда азербайджанцы продвинулись всего на три-четыре километра и у нас было около 500 погибших. Но война была остановлена на 44-й день, после тысяч погибших, свыше 10 тысяч раненных, территориальных потерь, при наихудшем сценарии без каких-либо перспектив по обсуждению статуса (Карабаха — ред.)», — сказал бывший президент.

Он считает, что если бы народу сообщили о тяжелой ситуации, то «люди бы одобрили» шаги по прекращению войны.

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«При мне война бы не началась, так как не было бы дипломатических глупостей, которые сделали ее неизбежной, и никогда бы (президент Азербайджана Ильхам) Алиев не посмел бы начать войну. Они увидели, с кем имеют дело в Армении», — добавил Кочарян.

По его словам, если бы военные действия и начались, то армянская сторона не потерпела бы поражения, так как «не было бы грубых ошибок, предопределивших исход войны».

«Мы могли бы не проиграть и в этой войне. Войну проиграл не наш народ, ее проиграли премьер-министр, правительство, политическая команда», — отметил Кочарян.

По словам бывшего президента, обстановка в Армении напоминает ему ситуацию в Азербайджане во времена президентства Абульфаза Эльчибея в 1992 -1993 годах. «Для нас Эльчибей был просто подарком, и мы опасались, что вместо него придет человек с организационными способностями», — сказал Кочарян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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