00:08 (мск), источник: РИА Новости
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в провальной операции в Карабахе
ЕРЕВАН, 4 дек — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил
По его словам, на начальном этапе боевых действий не удалось удержать на юге передовую протяженностью 14 километров и в дальнейшем создать новые рубежи.
«Причина в том, что мы пытались провести военную операцию, которую многие считали сомнительной и о которой с вдохновением рассказывал
«Люди говорили, что надо выстроить новые рубежи. Надо было всего лишь выдержать
«Тогда азербайджанцы продвинулись всего на
Он считает, что если бы народу сообщили о тяжелой ситуации, то «люди бы одобрили» шаги по прекращению войны.
«При мне война бы не началась, так как не было бы дипломатических глупостей, которые сделали ее неизбежной, и никогда бы (президент Азербайджана Ильхам) Алиев не посмел бы начать войну. Они увидели, с кем имеют дело в Армении», — добавил Кочарян.
По его словам, если бы военные действия и начались, то армянская сторона не потерпела бы поражения, так как «не было бы грубых ошибок, предопределивших исход войны».
«Мы могли бы не проиграть и в этой войне. Войну проиграл не наш народ, ее проиграли
По словам бывшего президента, обстановка в Армении напоминает ему ситуацию в Азербайджане во времена президентства Абульфаза Эльчибея в 1992 -1993 годах. «Для нас Эльчибей был просто подарком, и мы опасались, что вместо него придет человек с организационными способностями», — сказал Кочарян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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