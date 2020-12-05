Штаб Трампа потратил почти $9 млн на суды после выборов

В документе около $8,8 млн, потраченные с 15 октября по 23 ноября, отнесены к категории «пересчет». Больше всего штаб потратил на оплату пересчета голосов в Висконсине — $3 млн. Еще около $2,3 млн ушло на юридические консультации, остальные средства были направлены на рекламу и опросы. В отчете сказано, что один из юристов штаба 36-летняя Дженна Эллис за свою работу в течение примерно месяца получила $30 тыс.
Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты не объявлены. По подсчетам СМИ, побеждает кандидат от демократов Джо Байден. Господин Трамп заявил, что если ему не удастся выиграть эти выборы, то он будет участвовать в следующих. Минюст США после ухода Дональда Трампа из Белого дома может начать расследование коррупционной схемы получения президентских помилований.