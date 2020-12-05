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02:59 (мск), источник: РИА Новости

Штаб Трампа пытается оспорить результаты выборов в штате Джорджия

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты выборов в штате Джорджия.

Источник: AP 2020

«Штаб Трампа подает заявление о выборах в Джорджии, задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, которые аннулируют результаты», — говорится в сообщении штаба в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на отчет штаба сообщали, что предвыборный штаб Трампа потратил почти 9 миллионов долларов, пытаясь оспорить результаты выборов, более 2 миллионов ушло на юристов и консультантов.

Согласно документам, речь идет о расходах на сумму около 8,8 миллиона долларов за период с 15 октября по 23 ноября, которые были отнесены к категории «пересчет». Оплата юридических услуг и консультаций на сумму около 2,3 миллиона долларов стала второй по величине группой расходов. Больше всего кампания потратила на оплату частичного пересчета в Висконсине — 3 миллиона долларов.

Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

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