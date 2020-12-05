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10:40 (мск), источник: Интерфакс

Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу выступил с обращением к народу, не упомянув о возможности своей отставки, на которой настаивает оппозиция.

Источник: AFP 2020

«Ведется активная работа по реформированию судебной системы и закона о партиях. Цель этих реформ — не в том, чтобы я или мы остались у власти, а чтобы народ остался у власти. Это означает, что народ Армении должен иметь возможность свободным волеизъявлением выбирать власть», — сказал он в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

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«Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение», — отметил Пашинян.

Оппозиция Армении добивается отставки Пашиняна с поста премьера Армении после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Ранее бывший премьер-министр и экс-глава Минобороны Армении Вазген Манукян был выдвинут оппозицией на пост главы временного правительства.

О необходимости отставки премьера и правительства, проведения внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент Армении Армен Саркисян.

Днем 5 декабря в Ереване пройдет очередной митинг.

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