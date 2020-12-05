10:40 (мск), источник: Интерфакс
Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU —
«Ведется активная работа по реформированию судебной системы и закона о партиях. Цель этих реформ — не в том, чтобы я или мы остались у власти, а чтобы народ остался у власти. Это означает, что народ Армении должен иметь возможность свободным волеизъявлением выбирать власть», — сказал он в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.
«Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение», — отметил Пашинян.
Оппозиция Армении добивается отставки Пашиняна с поста премьера Армении после прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.
Ранее бывший
О необходимости отставки премьера и правительства, проведения внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент Армении Армен Саркисян.
Днем 5 декабря в Ереване пройдет очередной митинг.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.