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11:03 (мск), источник: Life.ru

Ереван и Баку договорились обменять пленных по принципу «всех на всех»

Речь идёт и о тех, кто был пленён до недавней эскалации конфликта в Карабахе.

Источник: AFP 2020

Премьер Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам заявил, что Ереван и Баку обменяют попавших в плен в зоне Карабахского конфликта по принципу «всех на всех».

— Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определённый прогресс. По сути, согласован принцип обмена «всех на всех», — сказал политик.

Пашинян считает необходимым проработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем. Одной из самых важных проблем он назвал поиск людей, пропавших без вести. По словам армянского премьера, с 9 ноября из зоны конфликта в Арцахе вывезено более 600 тел погибших военнослужащих, к 5 декабря установлены личности 135 из них, тела переданы близким.

Напомним, 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Оно предусматривает полное прекращение военных действий в регионе и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения. Как позднее пояснили в МИД РФ, за соблюдением перемирия в Карабахе будут следить только российские военные.

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