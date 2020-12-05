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14:56 (мск), источник: РИА Новости

В ООН объяснили «катастрофический» прогноз на 2021 год

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал «катастрофический» прогноз директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли на 2021 год.

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Источник: AFP 2020

Накануне Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, заявил, что в следующем году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет. По его словам, 2021-й «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе».

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Как отметил Кузнецов, к заявлению директора ВПП надо отнестись «со всем вниманием», поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная.

По его словам, пандемия свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению относительного и абсолютного числа голодающих.

«Эти усилия могут быть подорваны, если не будут предприняты необходимые действия с точки зрения финансового обеспечения», — предупредил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Представитель московского инфоцентра подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, поскольку она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, а также в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбы с голодом.

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