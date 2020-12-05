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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального, сообщила пресс-служба суда.

Источник: Reuters

«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка — русского», — сообщается на сайте.

Судом установлено, что в августе 2012 года Одесский областной совет принял решение, которым определено, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространенным является русский язык как региональный и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, которые предусмотрены законодательством Украины. Однако 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал закон Украины «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции.

«Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению», — отметила пресс-служба.

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