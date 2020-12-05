Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 декабряНачало охоты на ведьм, спуск на воду атомного ледокола "Ленин" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
23:28 (мск), источник: РИА Новости

Посольство США в Берлине выступило с заявлением по «Северному потоку — 2»

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Источник: РИА "Новости"

Как заявила газете Handelsblatt исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл, такое решение стало бы четким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России».

По словам дипломата, «Северный поток — 2» — это «не просто экономический проект», а «политический инструмент», направленный на то, «чтобы обойти Украину и разделить Европу».

Видео
Песков: Санкции США против «Северного потока-2» — проявление недобросовестной конкуренции

Представитель Морского и гидрографического агентства Германии ранее сообщал, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG 5 декабря возобновит прокладку магистрали. Для этого, предположительно, будут использовать судно «Академик Черский» с системой динамического позиционирования. В четверг оно вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.

В компании подтверждали РИА Новости планы возобновить работы по укладке труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям отвечает трубоукладчик «Фортуна». В субботу судно покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток.

В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку магистрали в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.

США против «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.

Читайте также
Конгресс США включил в проект оборонного бюджета новые санкции против «Северного потока-2»

В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против «Северного потока — 2», распространив на проект действие пакета PEESA «О защите энергетической безопасности Европы». Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.

Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против «Северного потока — 2». Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.

В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

 Названо неожиданное последствие употребления алкоголя
Названа причина смерти подруги блогера во время стрима
Выявлена первая устойчивая к антителам мутация коронавируса
Утверждена предельная отпускная цена для вакцины «Спутник V»
Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального
На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма»
Аргентина ввела налог на миллионеров для борьбы с COVID
Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории
Горячие темы на Авто
мы в рублёвой зоне. 673
год быка 297
Эта лошадь России еще не сдохла 262
Может рановато, но кто то же должен начать. 257
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Беременная Кети Топурия показала новогоднее фото, умилив сеть Певица показала, как готовится к празднику
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь