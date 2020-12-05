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22:49 (мск), источник: РБК

Аргентина ввела налог на миллионеров для борьбы с COVID

Парламент Аргентины 4 декабря одобрил законопроект, вводящий налог для обладателей больших личных состояний. Это позволит стране привлечь средства на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, передает Reuters.

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Источник: AP 2020

Как сообщается в Twitter законодательного собрания, за законопроект о «солидарном и экстраординарном вкладе» в борьбу с COVID-19 проголосовали 42 депутата, 26 были против.

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Единовременный налог 2% будет введен для граждан, чье личное состояние превышает 200 млн песо ($2,45 млн). Всего правительство намеревается собрать за счет нового фискального инструмента около $3,7 млрд.

«Налог экстраординарен, потому что обстоятельства экстраординарны», — заявила в Twitter сенатор от правящей партии Анабель Фернандес Сагасти. По ее словам, налог заплатят 9,3 тыс. лиц, обладающих крупным состоянием.

Экономика Аргентины с 2018 года находится в рецессии, она может продемонстрировать ее и в этом году, отметил Reuters. В стране высокая инфляция и резко растет бедность.

Доходы от нового налога пойдут на покупку оборудования и товаров для борьбы с коронавирусом, на поддержку малого и среднего бизнеса, бедных районов, а также на развитие газовой отрасли страны.

Аргентина занимает девятое место в мире по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в стране COVID-19 выявили у 1,45 млн человек. Жертвами заболевания стали 39,5 тыс. заразившихся.

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