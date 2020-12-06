02:37 (мск), источник: Известия
Россияне с 6 декабря могут отправить вопросы для пресс-конференции Путина
Российские граждане смогут отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную
Приложение уже доступно для скачивания на мобильные устройства. Помимо возможности отправить простой вопрос, с помощью приложения можно будет записать видеовопрос или отправить заранее подготовленный ролик длительностью не более одной минуты, а также совершить видеозвонок.
Песков также добавил, что данные сервисы позволят использовать в этом году на конференции элементы прямой линии. Объединить форматы решили в связи с пандемией коронавируса.
Все вопросы, поступившие от граждан, будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ). На предыдущих прямых линиях прием вопросов не прекращался вплоть до окончания самого мероприятия. Что касается этого года, то Дмитрий Песков не стал прогнозировать, как объединение форматов скажется на длительности мероприятия, но заявил, что оно будет насыщенным по содержанию и весьма продолжительным.
27 ноября
Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в