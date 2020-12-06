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02:37 (мск), источник: Известия

Россияне с 6 декабря могут отправить вопросы для пресс-конференции Путина

Российские граждане смогут отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина через специальное приложение «Москва — Путину» с воскресенья, 6 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Приложение уже доступно для скачивания на мобильные устройства. Помимо возможности отправить простой вопрос, с помощью приложения можно будет записать видеовопрос или отправить заранее подготовленный ролик длительностью не более одной минуты, а также совершить видеозвонок.

Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также это можно будет сделать через сайт, который также будет запущен в преддверии пресс-конференции.

Песков также добавил, что данные сервисы позволят использовать в этом году на конференции элементы прямой линии. Объединить форматы решили в связи с пандемией коронавируса.

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Все вопросы, поступившие от граждан, будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ). На предыдущих прямых линиях прием вопросов не прекращался вплоть до окончания самого мероприятия. Что касается этого года, то Дмитрий Песков не стал прогнозировать, как объединение форматов скажется на длительности мероприятия, но заявил, что оно будет насыщенным по содержанию и весьма продолжительным.

27 ноября пресс-служба Кремля сообщила о том, что большая пресс-конференция президента РФ состоится 17 декабря. В Кремле отметили, что из-за непростой эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.

17 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Путина
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27 ноября© Ньюстюб
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