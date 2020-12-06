Военные медики начали оказывать помощь населению в Степанакерте

«В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что российские анестезиологи-реаниматологи также помогали коллегам в отделении реанимации в одной из местных больниц.
29 ноября Минобороны информировало о прибытии в город первых подразделений МОСН Восточного военного округа. Среди специалистов значились свыше 60 медиков, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.
Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.
Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.
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