Трамп увидел преимущество РФ при возвращении США к Парижскому соглашению

По его словам, при возвращении США к выполнению условий соглашения Вашингтону пришлось бы вложить миллиарды долларов, а около 20% заводов пришлось бы закрыть, пишет India Blooms.
«Россия имеет перед нами серьезное преимущество. Они отталкиваются от старых времен, когда воздух был очень грязным, таким был их стандарт. А Китай примет меры не раньше 2030 года. Мы бы могли сделать это немедленно, но сколько денег бы нам это стоило», — заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг соглашения по климату и выхода США из него.
22 ноября на сессии саммита «Группы двадцати» (G20) по вопросам сохранения экосистемы планеты Трамп раскритиковал Парижское соглашение по климату.
В ноябре кандидат от Демократической партии США Джо Байден, который в настоящее время борется за кресло главы государства, планирует после своего вступления в должность президента вновь подписать Парижское соглашение и другие документы, присутствие США в которых своими распоряжениями отменил Трамп.
В июле Байден заявил, что в случае своей победы на выборах планирует за четырехлетний период добиться вложения $2 трлн в перевод энергетики страны на экологически чистыe источники.
Трамп уверен, что в случае реализации программа Байдена уничтожит компании США, которые работают в сфере «чистого угля» и добычи газа.
Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века). Данная цель потребует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.