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10:05 (мск), источник: Известия

Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент республики Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

Источник: AFP 2020

Об этом он заявил в субботу, 5 декабря, в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что если урегулирования ситуации в Донбассе не произойдет, то Киев начнет поиск новых влияний на Москву. В частности, речь будет идти о блокировании международной расчетной системы SWIFT, добавил Кравчук.

При этом, Украина не будет требовать войны, потому что это не укладывается в «демократическую философию» страны, сказал политик.

В конце ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.

В том же месяце подполковник запаса народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко оценил шансы Украины на успешное наступление в Донбассе.

По его словам, Киев не решится применить силу из-за боязни серьезных потерь и нарушения международного гуманитарного права. Марочко отметил, что в случае наступления или провокации «будет дан адекватный ответ».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и нормандском формате.

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