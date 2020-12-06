Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Об этом он заявил в субботу, 5 декабря, в эфире телеканала «Украина 24».
Он отметил, что если урегулирования ситуации в Донбассе не произойдет, то Киев начнет поиск новых влияний на Москву. В частности, речь будет идти о блокировании международной расчетной системы SWIFT, добавил Кравчук.
При этом, Украина не будет требовать войны, потому что это не укладывается в «демократическую философию» страны, сказал политик.
В конце ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.
В том же месяце подполковник запаса народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко оценил шансы Украины на успешное наступление в Донбассе.
По его словам, Киев не решится применить силу из-за боязни серьезных потерь и нарушения международного гуманитарного права. Марочко отметил, что в случае наступления или провокации «будет дан адекватный ответ».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые заявили о своей независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования обсуждается в формате контактной группы и нормандском формате.