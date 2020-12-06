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10:34 (мск), источник: RNS

США признают уроженцев Курил японскими подданными

CША считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

Источник: AP 2020

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — указано в документе.

На этот факт обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun. По ее информации, требование, чтобы рожденные на Южных Курилах указывали в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт в 2018 году.

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии. Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит пересмотру.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тыс. иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тыс. иммигрантов ежегодно. Уроженцы России не могли по этой причине играть в лотерею с 2005 по 2010 год.

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